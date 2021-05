Advogado acusado de desviar dinheiro de escritório é suspenso pela OAB-AM

Em termo de confissão com firma reconhecida, documento encaminhado a OAB, que é a peça do processo que mais compromete Joshua Victor, ele admite que cometeu o desvio. “Falsifiquei recibos de honorários advocatícios referentes ao pagamento de audiências, cujos depósitos foram feitos em contas de amigos íntimos e que repassavam os valores auferidos em suas contas”.

“Primeiramente, o processo corre em segredo de Justiça e nenhum documento pode ter sido vazado. Eu entrei no caso nessa terça-feira (4), mas vamos buscar todos os meios legais e acreditamos na anulação do processo”, alegou Marcos Palheta.

Por desviar mais de R$ 400 mil do escritório Nelson Wilians Advogados, o advogado Joshua Victor Arruda Machado foi suspenso de exercer a profissão pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, até que o dinheiro desviado seja devolvido. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (5), pelo sócio e representante da NW Advocacia, Sérgio Rodrigo Russo Vieira. Alegando sigilo, o presidente do Tribunal de Ética da OAB-Am, Daniel Benvenutti, disse ao Portal do Holanda que não poderia falar sobre o assunto. Joshua Victor, o acusado, não quis se pronunciar e se limitou a falar que seu advogado, Marcos Palheta, é quem iria explicar o caso.

