Advogada é agredida por policiais em delegacia de Manaus

A presidente da OAB-AM Grace Benayon afirmou que a advogada “apanhou, foi empurrada, levou um soco, fez exame de corpo de delito e foi atendida em uma unidade hospitalar”. “Ela tem marcas no braço que mostram que foi segurada com muita força. O piercing da orelha entrou, devido às agressões, e deixou a região inchada”, declarou.

Manaus/AM - A advogada Patrícia Pereira da Silva foi agredida por policiais, no último domingo (18), por policiais militares ao ser impedida de entrar na 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), é o que aponta uma denúncia divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Amazonas (OAB-AM), no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

