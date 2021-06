ADS vai inaugurar Feiras de Produtos Regionais em mais duas zonas de Manaus

Manaus/AM - Os consumidores das Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), por meio do programa “Agro Amazonas”, terão na Praça de Alimentação do Dom Pedro, na rua José Bonifácio, zona centro-oeste, e no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU), na Av. Perimetral, zona centro-sul da capital, mais opções para adquirir alimentos de qualidade e preços justos.

A inauguração oficial da feira da ADS no Dom Pedro será realizada na quinta (17/06), a partir das 15h. E no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU), a edição será inaugurada na sexta (18/06), também a partir das 15h. As duas iniciativas serão executadas semanalmente nos respectivos dias, até às 19h. No total, serão disponibilizados uma média de 30 feirantes, que atenderão o público dos dois endereços com hortifrutigranjeiros, pescados e artesanatos regionais.

Segundo a Presidente da ADS, Michelle Bessa, o intuito é ampliar as feiras, visando disponibilizar alimentos frescos para os consumidores da região e mais duas opções de vendas aos feirantes credenciados na Agência.

Cada local obterá cerca de 40m² disponíveis para os clientes. Com as novas feiras a ADS passa a ter cerca de 10 edições na capital.

Feiras Manaus - Confira a lista abaixo:

Terças-feiras:

• Das 14h às 19h, no Sumaúma Park Shopping (Cidade Nova)

• Das 14h às19h no Manaus Plaza Shopping (Chapada)



Quartas-feiras:



• Das 15h às 19h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra



Quintas-feiras:



• Das 14h às 19h, no Manaus Plaza Shopping (Chapada)

• Das 14h às 19h, na Praça do Dom Pedro



Sextas-feiras:



• Das 14h às 19h, no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU)



Sábados:



• Das 5h ao meio-dia, no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus – Cassam (Chapada)

• Das 5h ao meio-dia, no Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis)

• Das 5h ao meio-dia, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova)

• Das 5h ao meio-dia, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (Santo Antônio).