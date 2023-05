ADS realiza nesta sexta edição especial de Feira Regional na Ponta Negra

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realizará, nesta sexta-feira (5), uma edição especial da Feira de Produtos Regionais com dez feirantes, no estacionamento recuado do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, a partir das 17h até às 21h.

“Estamos disponibilizando mais uma opção de feira para os consumidores que quiserem adquirir produtos como castanha, molho de pimenta, mel, artesanato e bombons, além de plantas produzidos aqui na região. Essa edição vai contribuir para que os nossos feirantes tenham mais uma possibilidade de renda”, relatou Kleison Medeiros, gerente de feiras da ADS.

A ação integra as atividades da Campanha de Cuidados com Medicamentos e Riscos de Automedicação, desenvolvida pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

O objetivo do evento da FVS-RCP é conscientizar a população sobre a importância de se ter cuidados ao consumir medicamentos e evitar a automedicação, além de orientar sobre a responsabilidade na guarda, uso e transporte de medicamentos para estudantes e profissionais de saúde.

Fim de semana

Consumidores poderão adquirir alimentos frescos e saudáveis em edições da feira regional realizadas na região urbana e rural de Manaus, neste fim de semana, confira abaixo:

Sábado

- Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis, das 5h às 10h;

- Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo, das 5h às 11h;

- Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova, das 5h às 11h;

- Rodovia AM 0-10, km 29 - sentido Rio Preto da Eva, das 5h às 11h.

Domingo

- Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra, das 6h ao meio-dia;

- Rodovia AM 010, km 29 - sentido Rio Preto da Eva, das 6h ao meio-dia.