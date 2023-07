ADS realiza edição especial da Feira de Produtos Regionais na sede do TJAM

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) vai realizar uma edição especial da Feira de Produtos Regionais na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), na última quarta-feira de cada mês, iniciante nesta semana. A feira acontecerá das 9h às 14h, no estacionamento do TJAM, na zona sul de Manaus.

A nova edição da feira contará com dez barracas que comercializarão alimentos regionais, além de um delicioso café da manhã. A feira também contará com a Feira de Serviços ao Cidadão, promovida pela Escola Judicial, que oferecerá serviços da Secretaria de Segurança Pública, como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O ponto de coleta para doações de roupas e acessórios também estará presente na feira, e as doações serão direcionadas ao Comitê Interno de Apoio à Implementação e Monitoramento da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua.

Além da edição especial na sede do TJAM, a ADS também realiza feiras semanais em vários pontos de Manaus. O calendário completo das feiras pode ser consultado no site da ADS.

A realização das feiras é uma iniciativa da ADS para incentivar o consumo de produtos regionais, apoiar os produtores locais e promover a sustentabilidade. As feiras também são uma oportunidade para os cidadãos conhecerem novos produtos e aprenderem sobre a cultura amazonense.