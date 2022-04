Adolescente perde controle de moto e morre ao colidir com poste em Manaus

A mãe esteve ao local alguns minutos após a tragédia e entrou em desespero ao se deparar com o corpo do filho. Uma ambulância ainda tentou socorrê-lo, mas o jovem já estava morto quando a equipe chegou.

No momento do acidente, ele estava sozinho e teria perdido o controle do veículo. Sem capacete, ele sofreu ferimentos graves na cabeça e foi à óbito.

Manaus/AM – Um adolescente morreu após colidir com uma motocicleta em um poste de iluminação pública na manhã de hoje (15), no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste.

