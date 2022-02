Adolescente morre ao bater de cabeça na sarjeta enquanto conduzia motocicleta em Manaus

No relato consta que o vizinho havia levado a vítima para ensiná-la a andar de motocicleta, ocasião em que aconteceu o acidente. Os familiares não souberam informar a dinâmica exata do fato, porém, disseram que o vizinho se jogou da moto, e Débora, que estava sem capacete, bateu de cara na sarjeta.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na terça-feira, o tio de Débora informou que ela havia sofrido um acidente de trânsito no dia 13 de fevereiro deste ano, por volta das 23h10, em via pública.

Manaus/AM - A adolescente Débora Rafaela Soares de Alencar, 15 anos, morreu na terça-feira (22), após dias internadas após sofrer um acidente na avenida Beira Rio, no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus.

