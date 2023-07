Adolescente faz funcionários de borracharia reféns e troca tiros com PMs no Amazonas

Um celular e a moto que estavam com ele foram apreendidos e encaminhados à delegacia juntamente com a arma que ele usou para fazer os reféns e atacar a polícia.

Os agentes efetuaram um tiro contra ele, mas o suspeito saiu correndo para uma área de mata. A equipe policial foi atrás, mas foi recebida a tiros pelo adolescente. Houve confronto no local e após cessarem os tiros, os agentes começaram as buscas pelo menor.

Os policiais foram ao local e encontraram o menor no estabelecimento. Ele foi abordado e no momento da revista, reagiu e sacou a arma para tentar atirar nos PMs.

Segundo a polícia, por volta das 17h, populares acionaram a PM com a informação de que o suspeito estava armado dentro de uma borracharia, na Estrada do Contorno, ameaçando os funcionários para que fizessem o conserto de sua motocicleta.

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos foi baleado após fazer funcionários de uma borracharia reféns e atirar contra policiais na tarde desse domingo (23), no município de Coari, no interior do Amazonas.

