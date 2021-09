Manaus/AM - Um aluno do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM I) foi filmado agredindo um colega dentro do banheiro da Instituição, da subunidade Cachoeirinha, na Avenida Japurá, zona Sul. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (30).

Adolescente é filmado agredindo colega no banheiro do Colégio Militar de Manaus pic.twitter.com/7Tb1rcwjox — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 30, 2021

Nas imagens, o adolescente encurrala a vítima e inicia a agressão com chutes e socos. Outros estudantes estão no local e assistem a briga.

O jovem agredido teria feito uma "brincadeira" com a namorada do agressor. No vídeo, é possível ouvir que a vítima tenta se desculpar e diz que não sabia que a menina tinha namorado.

Em nota, a Polícia Militar informou que o aluno que aparece nas imagens gravadas durante agressão a outro estudante, foi encaminhado para a direção do Colégio, onde tomou conhecimento da punição administrativa que receberia de acordo com as normas determinadas pela Instituição. O aluno agredido recebeu assistência dos profissionais da escola.