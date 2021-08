Adolescente de 17 anos morre após carro se chocar contra poste em Manaus

Familiares que acompanhavam os trabalhos no local se desesperaram ao receber a notícia. O poste ficou pendurado apenas pelos fios da rede elétrica e o trecho foi interditado por conta do risco de desabamento do mesmo.

O carro, modelo Ford Ka, colidiu com a estrutura depois que o menor perdeu o controle do veículo.

