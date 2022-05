Adolescente agredida por colegas em frente a escola em Manaus levou pancada e arranhões

"Quando foi no outro dia continuou a história. Ela já estava querendo me agredir. Nós saímos da escola e foi quando aconteceu a agressão".

"Ocorreu desde uma briga no corredor que foi uma discussão paralela da gente. E desde aí deixei quieto. Mas ficaram mandando recadinho que iam me bater", contou a adolescente a um emissora de TV local.

A vítima relatou que teve um desentendimento com uma outra aluna. Ela foi 'ameaçada' e no horário da saída iniciou a confusão. No vídeo dá pra perceber que a adolescente é atacada também por outros alunos.

