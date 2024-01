Ações contra arboviroses são realizadas em bairros da zona Oeste de Manaus

Manaus/AM - Reforçando as ações de prevenção e controle das arboviroses, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou nesta sexta-feira (26), uma mobilização que será executada em seis bairros da zona Oeste da cidade. A programação começou no bairro Redenção, executada por profissionais do Distrito de Saúde (Disa) Oeste e de unidades de saúde, com o apoio da Organização Não Governamental (ONG) Aldeias Infantis SOS, que realizaram visitas em domicílios e locais como comércios e borracharias.

A gerente de Vigilância em Saúde do Disa Oeste, enfermeira Rúbia Medeiros, explicou que o objetivo da programação é reforçar a prevenção e o controle das arboviroses, com foco no combate aos criadouros do Aedes aegypti, vetor de transmissão da dengue, chikungunya e zika.

Além do bairro Redenção, a ação vai acontecer nos bairros Alvorada, Lírio do Vale, Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança. As equipes pretendem atuar em 34 quarteirões da Redenção, envolvendo aproximadamente mil imóveis, selecionados a partir das notificações dos casos suspeitos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Na rotina das ações de Vigilância em Saúde, Ana Carolina conta que as ações de controle do mosquito continuam a ser realizadas a partir da notificação dos casos suspeitos, que são encaminhadas pelas unidades de saúde.

Casos notificados

Durante a ação, a diretora da Unidade Básica de Saúde (UBS) Redenção, Renata Simão, apontou que os casos suspeitos das doenças, de acordo com as notificações no atendimento médico, aumentaram cerca de 50% no mês de janeiro, comparado com dezembro.

Dados do Sinan On-line, do Ministério da Saúde, mostram que Manaus já registrou este ano 2.059 casos notificados (suspeitos) de dengue, sendo que em janeiro de 2023, o número foi de 132 casos. Já em relação aos casos confirmados, Manaus registrou este ano 448 casos. Em janeiro de 2023, foram 48 casos confirmados de dengue.

Após a intensificação das ações no bairro da Redenção, o Disa Oeste vai atuar no bairro Lírio do Vale, a partir do dia 2 de fevereiro, seguindo para os bairros Compensa (23/2), Alvorada (1º/3), Santo Agostinho (8/3), e Nova Esperança (15/3).