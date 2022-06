Acidentes violentos com motocicletas deixam 4 mortos em Manaus em menos de uma semana

Já na última terça-feira (7), um acidente entre dois motociclistas terminou com um deles morto na Avenida Solimões, no bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus. Moisés da Silva, que tinha 56 anos, e o industriário Fernando Ramon, 24, colidiram um com o outro na avenida e ambos caíram. Porém, uma carreta passou por cima da cabeça de Moisés que morreu na hora.

Manaus/AM - Em menos de uma semana, Manaus teve 3 acidentes violentos envolvendo motocicletas que resultaram em 4 mortes. Entre eles, o mais recente aconteceu nesta quinta-feira (9) quando a motociclista Elisangela Sisnando, 36, com o filho na garupa, se desequilibrou em um buraco e caiu na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova. A mulher teve a cabeça esmagada por um ônibus, já o menino sofreu ferimentos leves.

