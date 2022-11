Acidente entre ônibus e carro tem vazamento de óleo na pista e risco para motociclistas em Manaus

Agente de trânsito estiveram no local ajudando motorista a trafegarem na localidade com segurança, e evitar outros acidentes.

Um carro modelo Fox estava no sentido bairro/cento da avenida Silves quando bateu contra o ônibus que estava na Carvalho Leal sentido T2. A batida danificou o tanque do coletivo, e o óleo vazou e deixou o cruzamento todo manchado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.