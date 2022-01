Acidente entre motocicleta e carro deixa homem ferido em Manaus

Manaus/AM - Um motociclista ficou ferido durante uma colisão entre um carro e uma motocicleta na avenida Ayrão, no Centro de Manaus, na manhã desta sexta-feira (21). O acidente ocorreu no momento em que o carro cruzava o trecho da avenida com a rua Afonso Pena. A motocicleta que trafegava na avenida colidiu com a lateral do veículo e o piloto foi lançado na pista. O Samu e a Polícia Militar estão no local neste momento e prestam socorro à vítima. O motorista do carro permanece na cena do acidente e deve ser ouvido para explicar as circunstâncias da colisão.

