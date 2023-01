Acidente entre carros termina com capotamento e deixa vítima em Manaus

Manaus/AM - Um acidente entre dois carros terminou com um capotamento e deixou uma vítima, nesta segunda-feira (2), na Avenida Curaçao, com a Rua Mikonos, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

De acordo com informações da polícia, um veículo Corsa estava trafegando na avenida, no sentido bairro-centro, quando colidiu contra um Fiat Mobi que acessava a via pela Rua Mikonos.

Com o impacto, o Fiat Mobi capotou na avenida e o motorista precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o SPA do Galiléia. O segundo motorista não sofreu ferimentos.

Ainda conforme a polícia, não havia passageiros nos veículos.