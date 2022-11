Acidente entre carros deixa um ferido em Manaus

Com o impacto da batida, um dos passageiros ficou ferido e precisou ser socorrido. O trânsito ficou comprometido no local, mas já foi liberado.

A colisão se deu por volta das 12h30 no cruzamento da via com a rua Wilkens de Matos.

Manaus/AM – Um acidente entre dois carros deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta quarta-feira (9), na rua Alexandre Amorim, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

