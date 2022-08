Acidente entre carros deixa homem ferido em avenida de Manaus

A colisão aconteceu no cruzamento e deixou um dos veículos com a frente completamente destruída. O parachoque dele foi arrancado no atrito e o outro também sofreu vários danos.

Manaus/AM – Um acidente entre dois carros deixou uma pessoa ferida por volta das 10h10, deste domingo (14), entre as avenidas Tefé e Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, na zona Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.