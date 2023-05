Acidente entre carro e ônibus termina em confusão em Manaus, veja vídeo

Ele chega a sair do veículo e exaltado, xingou bastante o condutor do ônibus.

O acidente ocorreu durante a chuva e paralisou o tráfego por alguns minutos. Um vídeo feito por uma testemunha mostra que o motorista do carro revoltado com a situação.

Manaus/AM - Um carro de passeio e um ônibus do transporte público colidiram na manhã de hoje (9), nas proximidades do Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, zona leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.