Acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferido em Manaus

Por se tratar de um acidente com ferido, tanto o ônibus quanto o veículo da vítima permanecem na pista e aguardam perícia. O tráfego está comprometido no local e a melhor opção é evitar o trecho por enquanto.

O choque atingiu o lado do motorista do carro, que acabou ficando ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital.

A ocorrência se deu na Rua da Instalação, na esquina com a Avenida 7 de Setembro. Na ocasião, um ônibus colidiu com a lateral de um carro de passeio.

