Acidente entre carro e motocicleta deixa trânsito lento no Centro de Manaus

Agentes do IMMU auxiliaram condutores que trafegavam no local.

O acidente aconteceu por volta das 08h40, no sentido bairro/centro da Constantino Nery. A Polícia Militar esteve no local prestando ajuda aos envolvidos na colisão.

Manaus/AM - Um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã desta terça-feira (7) deixou uma mulher ferida e causou lentidão no trânsito ao lado do Terminal 1, na avenida Constantino Nery, Centro da cidade.

