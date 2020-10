Acidente entre carro e motocicleta deixa homem ferido em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um motociclista ficou ferido durante um acidente ocorrido por volta da 8h na Avenida das Torres, nas proximidades de uma academia.

A vítima teria colidido a motocicleta com a parte lateral de um carro. Com a batida, ele perdeu o controle do veículo na pista molhada e acabou caindo.

O Samu foi acionado para prestar socorro e o encaminhou para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado pela equipe médica.