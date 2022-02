Acidente entre carro e kombi deixa homem preso em ferragens em Manaus

Manaus/AM - Um acidente entre um carro e uma kombi deixou um homem preso em ferragens na noite desta quinta-feira (24), no ramal do brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.



Os veículos seguiam em direções contrárias quando colidiram de frente no ramal. O motorista do carro acabou ficando preso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou na remoção da porta para retirar a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), socorreu o condutor.



De acordo com a polícia, o motorista da kombi aparentava estar embriagado, mas o fato será comprovado após teste do bafômetro. Ele foi detido e encaminhado para uma delegacia.