Acidente entre ambulância e carro deixa trânsito complicado em Manaus

Já é o segundo acidente que acontece nessa área, só na manhã de hoje. Ontem, uma motocicleta colidiu contra um carro, no mesmo trecho. Em todas as ocorrências, a pista estava molhada por conta da chuva.

Ainda não há informações se havia algum paciente no veículo. Entramos em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para ter informações sobre o ocorrido, mas ainda não recebemos resposta.

