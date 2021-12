Acidente entre 3 carros e 1 ônibus causa caos na av. Constantino Nery em Manaus

Manaus/AM - Um acidente envolvendo três carros e um ônibus deixa o trânsito bastante complicado na manhã desta sexta-feira (31), na avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal 1, no sentido bairro/Centro. Segundo um dos motoristas envolvidos, um carro parou bruscamente na faixa de pedestres e outros dois que vinham atrás, não conseguiram frear e colidiram. Um deles foi jogado contra um ônibus que estava ao lado e se preparava para entrar no T1. Após o acidente, o condutor que provocou a confusão fugiu e abandonou os demais no prejuízo, por sorte ninguém ficou ferido. Por conta dos danos, os veículos permanecem na pista e apenas uma faixa está fluindo no local. Câmeras de segurança devem ser solicitadas para identificar o motorista que fugiu.

