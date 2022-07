Acidente com rota deixa rastro de destruição em avenida de Manaus

A suspeita é que o motorista tenha cochilado ao volante, porém, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

O acidente ocorreu nas proximidades do bairro Zumbi dos Palmares. Na ocasião, o veículo invadiu o canteiro central, colidiu primeiro com algumas árvores e em seguida derrubou o poste. Pelo caminho, a cena era de destruição.

