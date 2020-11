Acidente com motocicleta deixa um morto e dois feridos em Manaus

Manaus/AM - Um homem morreu depois de ser atropelado em no ramal Bela Vista, na noite desse domingo (15), no bairro Puraquequara, Zona Leste.

Informações preliminares são de que o homem estava vagando no escuro pelo local e teria atravessado na frente de uma motocicleta. Ao ser atingido, ele morreu na hora.

O piloto, um homem de 41 anos, e o garupa ficaram feridos e receberam atendimento do Samu. O corpo do desconhecido foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML).