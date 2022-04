Acidente com 4 veículos congestiona avenida em Manaus

Agentes do IMMU estiveram no local e liberaram a pista no sentido Distrito Indusstrial.

Na ocasião, uma motocicleta e três carros colidiram as proximidades da feira do bairro. Ninguém ficou ferido, mas os donos dos veículos envolvidos tiveram muito prejuízo.

