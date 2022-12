Acidente: Carro capota após ser atingido em cruzamento de avenida em Manaus

Felizmente, os motoristas só sofreram escoriações. A polícia foi acionada e está no local apurando as devidas responsabilidades dos condutores.

Na ocasião, um carro não respeitou a preferência do outro e acabaram colidindo na esquina da Av. Passarinho com a rua São Eusébio.

Manaus/ AM – Um acidente com capotamento foi registrado na manhã deste domingo (4), no cruzamento de duas ruas no bairro Monte Pascoal, na zona norte.

