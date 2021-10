Acidente: Carro bate de frente com caminhão em estrada de Manaus

Conforme informações da Polícia Militar, o caminhão estava estacionado na via, pois funcionários estavam realizando serviços no local. De repente o condutor do carro modelo Fiat Strada, de cor prata, perdeu o controle, entrou na contramão e colidiu de frente com o caminhão parado.

Manaus/AM - Um motorista, ainda não identificado, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na manhã deste sábado (16). A vítima colidiu o carro de frente com um caminhão na estrada do Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

