Acidente: Carro atropela mulher e criança de 7 anos em faixa de pedestres em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher e uma criança de 7 anos foram atropeladas por um carro durante um acidente nesta terça-feira (2), em uma faixa de pedestres na Avenida Constantino Nery, em Manaus.

De acordo com informações da polícia, as vítimas, que são parentes, estavam atravessando a avenida na faixa de pedestres próximo a universidade Fametro, no bairro Chapada, na zona centro-sul, quando foram atropeladas por um carro HB20.

O condutor do veículo permaneceu no local e as vítimas foram socorridas por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a polícia, a mulher e a criança estavam conscientes e não correm risco.