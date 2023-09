Ação para conscientização sobre queimadas urbanas é realizada em Manaus

Um dos efeitos da campanha é a baixa incidência de queimadas em Manaus. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) demonstram que, do último mês de julho até ontem (29), foram registrados 14.203 focos de queimadas no Amazonas. Desse total, 53 em Manaus, representando 0,4% do total de ocorrências nos últimos três meses de 2023.

