Ação intensifica consultas e exames para pacientes do Sisreg neste sábado

Na Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), a ação será destinada ao atendimento de pacientes dermatológicos pediátricos. Crianças e adolescentes, entre 0 e 15 anos de idade, que estão com nomes cadastrados na fila do Sistema de Regulação (SISREG) – que organiza as consultas no Sistema Único de Saúde (SUS) – serão atendidos a partir das 7h. A Gerência de Enfermagem da Fuham tem orientações importantes para pais e responsáveis que venham trazer seus pacientes a serem consultados.

O secretário de estado de Saúde, Anoar Samad, explica que o objetivo da campanha de intensificação do atendimento aos pacientes regulados é diminuir o tempo de espera para as consultas e atender à demanda por esses serviços.

