Ação do Sinetram em Manaus tem emissão gratuita do PassaFácil

Manaus/AM - O Sinetram estará realizando mais uma edição do ‘PassaFácil Aqui’, com emissão gratuita do cartão PassaFácil aos usuários do transporte coletivo em Manaus.

A atividade acontece nos dias 14 e 15 de junho no estacionamento da Uninorte – Unidade Djalma Batista, bairro Chapada, das 07h às 17h30.

Durante esta edição do ‘PassaFácil Aqui’ será possível emitir cartões nas modalidades Estudantil e Comum, primeira e demais vias. Para emissão do cartão é preciso apresentar o RG e CPF. Além disso, a modalidade Estudantil exige que o aluno esteja com cadastro do benefício aprovado no site estudantes.manaus.am.gov.br.