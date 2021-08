Ação distribui alimento, kits de higiene e roupas para moradores de rua em Manaus

No espaço, também haverá atendimento psicológico, odontológico, de enfermagem, e com fonoaudiólogo, além de assistência jurídica, corte de cabelo, banho itinerante, teste rápido de HIV, encaminhamento para a rede socioassistencial, além de música ao vivo e arte circense.

A ação tem o objetivo de oferecer cuidados básicos e também de ser uma forma de aproximação com essa população, principalmente, a que vive no centro da cidade.

Manaus/AM - Pessoas em situação de rua de Manaus vão receber na manhã deste sábado (14), café da manhã, kits de higiene e saúde bucal, assim como peças de roupa. A entrega dos bens acontece das 8h às 12h, no estacionamento do Les Artistes Café Teatro, no Centro de Manaus.

