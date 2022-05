Ação de testagem para ISTs acontece hoje na rodoviária de Manaus

Durante todo o ano os testes são oferecidos de maneira gratuita em todas as unidades básicas e de saúde do Município.

O diretor-presidente da FMT-HVD, Dr. Marcus Vinitius de Farias Guerra, destaca a importância da ação fora da Instituição. “É importante oferecer a população que não tem tempo de se dirigir a uma unidade de saúde um teste de diagnóstico de determinada doença que as pessoas podem não perceber que estão infectadas. Outra coisa, do ponto de vista de saúde pública, é você rastrear possíveis infectados e ao detectar esses infectados orientar para consultas nas unidades de saúde especializada”, afirmou.

O gerente de IST, Aids e Hepatites Virais da FMT-HVD, Reinan Brotas fala sobre a importância de um diagnóstico precoce. “O diagnóstico precoce vai facilitar o manejo clínico desse paciente. Vai evitar que se desenvolva para Aids, ele vai ter acompanhamento médico, odontológico, psicológico. O SUS fornece todos os medicamentos que controlam o vírus no organismo. Por isso é importante que as pessoas se testem”, disse.

A iniciativa visa ainda conscientizar a população sexualmente ativa do quão é importante o uso do preservativo interno e externo como o principal método, com a distribuição de material informativo.

