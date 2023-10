Ação de encerramento do Outubro Rosa terá oferta de exames gratuitos em Manaus

Ao todo serão: 50 preventivos para mulheres acima de 24 anos, 150 testes rápidos de IST’s e 25 mamografias, sendo necessária a apresentação do cartão do SUS (Sistema único de Saúde), para posterior encaminhamento a uma unidade de atendimento público.

Será realizado na próxima segunda-feira (30), uma ação de encerramento do Outubro Rosa, com um dia de saúde no Centro de Ensino Técnico (Centec), que ofertará serviços como exames de preventivo (papanicolau), testes rápidos de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), mamografias e orientações sobre o câncer de mama.

