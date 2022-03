Academia Stem/UEA oferece curso gratuito de Robótica Básica

Manaus/AM - Carro elétrico, serviços de streaming e sensores são alguns dos tópicos abordados no curso 'Robótica Básica: Conceitos de Indústria 4.0', uma iniciativa do Pilar Atração, segmento que integra o projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Academia STEM, realizado na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A capacitação é composta por 13 aulas gratuitas, disponíveis na plataforma de vídeos YouTube.

As aulas foram preparadas visando o público de nível médio, ministradas por estudantes de engenharia da UEA e buscam mesclar conceitos do cotidiano com temáticas do universo da robótica, a fim de aproximar os estudantes dessa realidade e facilitar o processo de aprendizagem, uma vez que, por meio dos vídeos, eles podem associar situações reais ao conteúdo do curso.

Para ter acesso às aulas e garantir a certificação, basta acessar o link: https://stem.uea.edu.br/portfolio/cursos-online-programacao-e-robotica/.

Lembrando que o curso oferece um certificado de 10 horas para quem finaliza todas as atividades.