Abrigo Nacer se pronuncia após criança morrer afogada em piscina em Manaus

“A diretoria do Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) comunica, com pesar, que o fato ocorrido dentro da instituição, na manhã desta quinta-feira, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas para que sejam apuradas as circunstâncias do afogamento da criança abrigada.

