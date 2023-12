Abono do Fundeb não será pago aos professores da rede pública em Manaus, diz prefeito

Conforme o prefeito, é a primeira vez que isso ocorre. “Recebemos menos recursos e isso fez com que impactasse muito as nossas finanças”, disse. “Nosso compromisso é pagar a data-base no momento certo, no momento adequado”.

A declaração ocorreu durante a inauguração da Central do Empreendedor, nesta terça-feira (19), após o prefeito ser questionado sobre o assunto. Segundo David, o recebimento foi “menos do que o ano passado” e que não há “saldo para fazer o abono esse ano”.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.