Abertas inscrições para cursos gratuitos na área de tecnologia em Manaus

Para fazer o cadastro é necessário e-mail, número de celular e uma senha. Ao ativar o cadastro, o aluno já consegue visualizar todos os cursos da plataforma. Aí, basta escolher o de interesse e seguir com as aulas.

Manaus/AM - Pessoas interessadas em obter conhecimento no setor da tecnologia, o grupo Aegea em parceria com a plataforma DIO abriu inscrições para quatro cursos gratuitas que serão disponibilizados ao longo do ano e que vão do nível básico ao intermediário, oportunizando desenvolvimento profissional para Manaus.

