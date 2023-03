Abertas inscrições para curso de Defensor Digital para idosos em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), em parceria com Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), vai promover o curso “Defensor Digital 60+”, voltado às pessoas com mais de 60 anos. As inscrições serão realizadas presencialmente no dia 22 deste mês, das 14h às 16h, na sala de informática da FUnATI.

As aulas começam a partir de abril, todas as quartas-feiras, de 8h às 10h, na própria Fundação, na avenida Brasil, Santo Antônio, na Zona Oeste.

A proposta é promover não apenas a cultura digital, mas também a capacitação de idosos para a vivência na Era Digital e torná-los multiplicadores de informações para o enfrentamento dos crimes digitais. O curso é gratuito e terá uma carga horária de 60h.

Durante o curso, os alunos vão aprender noções de inclusão digital, mídias sociais, prevenção a golpes digitais e violência contra a pessoa idosa.

A capacitação envolverá ainda conhecimentos teóricos e práticos, com dinâmicas de atuação variadas, buscando perpetuar conhecimentos que tragam utilidade na rotina do idoso, para que assim se tornem independentes e se sintam inseridos com segurança no mundo virtual.