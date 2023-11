Abertas 3,3 mil vagas gratuitas para EJA no Sesi em Manaus

Manaus/AM - O Serviço Social da Indústria (Sesi Amazonas) está com inscrições abertas para 3,3 mil vagas gratuitas na nova Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2024.

As aulas serão 80% em formato on-line e 20% em formato presencial. As aulas on-line ocorrem três vezes por semana no turno noturno. Já a aula presencial acontece uma vez por mês, na Escola Sesi Dra. Emina Barbosa Mustafa, na Alameda Cosme Ferreira, São José, ao lado do Sesi Clube do Trabalhador.

A Nova EJA também oferece também aulas de oratória, habilidades para trabalhar em grupo, curso de inclusão digital, liderança e preparação para o Enem.

As vagas são para ensinos fundamental e médio. Para ensino fundamental são para jovens a partir de 15 anos que não terminaram o 1º e o 9° ano, e têm duração média de dois anos para a conclusão. Já para o ensino médio são para maiores de 18 anos e a conclusão fica em torno de 18 meses.

Além do diploma, a nova EJA vai garantir cursos gratuitos de Qualificação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai).

As inscrições seguem até o dia 25 de dezembro e as aulas começam no dia 25 de janeiro.

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98480-5108.