Abatedouro clandestino em bairro de Manaus é interditado após denúncias

Manaus/AM - Um abatedouro clandestino foi interditado na quarta-feira (30) durante Operação Arremate. No local, dez animais foram encontrados em situação irregular, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste.

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, as diligências aconteceram após recebimento de denúncia anônima, por meio da qual consumidores e moradores daquela região relataram a respeito de um possível abatedouro clandestino.

“Eles disseram que o local apresentava odor forte dos mamíferos montados em local inapropriado para posterior consumo e venda em mercados da cidade. Ao chegarmos no local, encontramos dez animais suínos, o que já caracteriza a irregularidade, pois é proibida a criação em área urbana”, explicou Paixão.



A responsável pelo estabelecimento foi autuada pelas infrações sanitárias flagradas. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar os crimes contra relação de consumo, contra o consumidor, contra a saúde pública e de maus-tratos contra os animais.

A ação foi coordenada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

Denúncias

Quem tiver conhecimento acerca dessas práticas deve formalizar a denúncia pelo telefone (92) 99380-9174 ou pelo e-mail [email protected], ambos canais de denúncia da Adaf. Também pode comparecer à sede da Decon, situada na rua Desembargador Felismino Soares, 155, bairro Colônia Oliveira Machado.