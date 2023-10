80% da população de Manaus é contra o aborto, diz pesquisa

O levantamento indica que os manauras com idade entre 35 a 49 anos são os que mais se opõem ao aborto até a 12ª semana de gestação, 37,9%. A faixa etária mais favorável, 31,8%, são de pessoas com 50 anos ou mais.

Somente 12,2% da população apoia a proposta de descriminalização do aborto que está em votação no Supremo Tribunal Federal (STF).

