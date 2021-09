790 quilos de carne mal armazenadas são apreendidas em mercado de Manaus

Manaus/AM- 790 quilos de alimentos mal armazenados em um supermercado, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus foram apreendidos pelo Procon. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (3).

No local, os fiscais recolheram itens do gênero alimentício, como carnes vermelhas e brancas. Os produtos apreendidos estavam mal armazenados, com datas de validade vencidas e com forte odor, além de estarem esverdeados, por isso, foram descartados.

“A denúncia chegou e prontamente atendemos. E é preocupante a forma que encontramos esses produtos armazenados. A segurança alimentar requer atenção e respeito às normas, sobretudo como o produto é acondicionado. Os fiscais encontraram carne estragada, frango descongelado, a câmara frigorífica desligada e péssima condição de armazenamento. Fizemos as devidas apreensões e descartes, com posterior lavratura de auto de infração. Casos como esse são encaminhados para o Ministério Público e à Delegacia do Consumidor para abertura dos inquéritos civil e criminal. Temos que prezar pela saúde do consumidor, resguardando seu direito básico”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.