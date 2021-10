600 quilos de frango são apreendidos por má conservação em estabelecimento de Manaus

“A Vigilância Sanitária Municipal realiza fiscalizações como a de hoje regularmente, mas é fundamental que os cidadãos não se descuidem de zelar pela qualidade dos produtos que levam para casa. As certificações dos órgãos oficiais, como a SIF, são ferramentas essenciais nesse processo. Verifique, sempre, a presença desses selos, a data de validade do produto, e também o estado dos locais onde eles estão acondicionados, para não pôr sua saúde em risco”, alerta.

“O estabelecimento irá responder a Processo Administrativo Sanitário e terá um prazo de três dias para defesa, tempo no qual deverá regularizar sua situação. Se, para efetivar essa regularização, forem necessárias obras no local, o estabelecimento poderá pedir um prazo maior”, explica o fiscal.

Manaus/AM - A Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) fiscalizou na manhã desta quarta-feira (6) a câmara fria de um estabelecimento comercial no Centro, que resultou na autuação da empresa e no descarte de aproximadamente 600 quilos de carne de frango, por irregularidades na conservação e na certificação de origem dos produtos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.