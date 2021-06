500 apartamentos do 'Cidadão Manauara' serão entregues em Manaus

Cada torre do residencial Cidadão Manauara 2 tem cinco andares, sistemas de gás encanado e de água, além de instalações hidrossanitárias. A obra habitacional e social, realizada pela Prefeitura de Manaus, tem recursos da Caixa Econômica, dentro do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

As 500 unidades habitacionais estão em fase de acabamento, dentro dos trabalhos coordenados pela Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), órgão ligado ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), cujas ações foram ampliadas para atingir as metas definidas pelo prefeito David Almeida.

Manaus/AM - Durante inspeção às obras do residencial Cidadão Manauara 2, etapa B, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, o prefeito David Almeida confirmou que os 500 apartamentos serão entregues aos contemplados no dia 16 de julho.

