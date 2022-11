410 vagas de emprego são oferecidas nesta terça-feira no Sine Manaus

Manaus/AM- O Sine Manaus, oferta 410 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 8, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; diferencial ter noções hidráulicas para instalação de purificador de água;

Atividades – fazer a coleta e entrega de malotes; efetuar pagamentos de boletos e depósitos; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos; fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas; sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação; treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipes de vendas;

Atividades – responsável por supervisionar as atividades comerciais; controlar, orientar e executar tarefas que assegurem a concretização das atividades comerciais, prezando para que estejam de acordo com o planejamento e a política previamente estabelecida pela empresa.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, separar e abastecer materiais para a produção; fazer montagem dos produtos dos clientes, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” e residir próximo ao Distrito Industrial;

Atividades – dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas e materiais; realizar verificações e manutenções básicas de veículos, estocagem, separação e conferência de materiais.

Vaga disponível até 10/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento ao cliente presencial e via telefone, faturamento e captação de novos clientes.

Vaga disponível até 09/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Ajudante de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina com esquema vacinal contra Covid-19, Febre Amarela e Antitetânica atualizado e ter disposição para esforço físico; preferencialmente residir próximo aos bairros Adrianópolis e São José;

Atividades – auxiliar na produção; realizar carga e descarga de mercadorias no processo produtivo em indústria de bebidas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conhecer todos os processos que compõem o setor, da entrada até a saída do estoque; pode trabalhar com foco em apenas uma atividade ou acompanhar todas elas, o que costuma depender do porte da empresa.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas no comércio – 45

2 vagas – Artífice Junior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência prévia na posição, com instalações elétricas e hidráulicas; desejável ter cursos de NR-10, NR-12, NR-20 e NR-35;

Atividades – executar serviços de manutenção e instalações elétrica e hidráulica; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência prévia na posição, com instalações elétricas e hidráulicas e pintura industrial e residencial; ter cursos de Bombeiro Hidráulico, Pintura Industrial e Maçariqueiro; desejáveis cursos de NR-10, NR-12, NR-20 e NR-35;

Atividades – executar serviços de manutenção e instalações elétrica e hidráulica, pintura industrial e residencial; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador Geral

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por controlar e supervisionar a execução de atividades operacionais e estratégicas administrativas definidas pela empresa, supervisionando os colaboradores responsáveis e levando informações para a gerência.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir no bairro compensa;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Infraestrutura

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção predial, elétrica e hidráulica; cursos de SEP e NR-10; experiência com controle e organização de materiais e noções de inventário; conhecimento de ferramentas microsoft word e excel;

Atividades – acompanhar a manutenção predial, identificando as necessidades e emitindo ordens de serviço preventivas e corretivas; acompanhar o consumo de materiais de manutenção e limpeza, o desenvolvimento das atividades de recursos humanos, de segurança patrimonial, manutenções internas preventivas e corretivas, limpeza, copa, transportes, reprografia, almoxarifado, informática e teleprocessamento, para o perfeito funcionamento das Unidades de Atendimento.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir no bairro compensa;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente ter condução própria (moto ou carro);

Atividades – responsável por produzir pães, massas, pizzas e salgados, de maneira artesanal ou de forma industrializada; organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções de padaria; executar práticas de manipulação de alimentos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos e montagem de pratos; preparar café da manhã, desjejum e saladas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em rotina de departamento pessoal, conhecimento básico em Legislação Trabalhista e ter curso de informática avançada;

Atividades – orientar os funcionários sobre direitos e deveres, afastamentos, férias, horas extras e benefícios.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no pacote Microsoft Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – prestar excelente serviço ao cliente; responsável por anotar os pedidos de comida e bebida dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento pessoal e telefônico, garantindo o suporte necessário ao cliente; apresentar os produtos, organizar as prateleiras, estocagem e organização do local.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na preparação de alimentos seguindo o padrão de qualidade e rigor, de acordo com o estabelecido pelo regulamento da empresa.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar panificação básica e pães especiais, biscoitos, roscas, pão de queijo, recheios diversos e demais produtos da panificação, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; empacotar ou embalar mercadorias adquiridas pelos clientes no caixa; recolher os carrinhos em todas as áreas da loja; recolher mercadorias devolvidas pelos clientes e recolocar na área de venda; reposição de mercadorias nas prateleiras.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, gerar e analisar os recursos financeiros da empresa.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento; acompanhar negociação de preços e prazos de entrega; estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 09/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter experiência com sistema A7;

Atividades – executar serviços na área da Administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 09/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – cursando fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Tarumã ou zona Leste de Manaus;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos; montagem de pratos, café da manhã, desjejum e saladas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em cortes de carne; experiências como chapeiro serão aceitas;

Atividades – responsável por realizar a rotina da churrasqueira, preparando proteínas e acompanhamentos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas na indústria – 266

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em pneus de caminhões Caterpillar e Scania.

Atividades – realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lubrificador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12 e NR-22; ter experiência com lubrificação de frota, caminhões Scania e Caterpillar, peças de caminhões e máquinas pesadas;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-22 atualizados e experiência com manutenção elétrica de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas; ter disponibilidade para trabalhar em escala 5×8: (5 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpillar; inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Planejador de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em eletromecânica, elétrica ou mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema SAP, Módulo MP e disponibilidade para trabalhar em escala 12×8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – realizar planejamento e controle de manutenção, elaboração de planos de parada de grande porte.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Inspetor de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo em eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 5×2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso); ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” (2 anos habilitado) e estar com CFT ativo;

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpilar; manutenção preventiva e corretiva; realizar testes e ajustes, dentre outras atividades.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Planejador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema SAP, Módulo MP e disponibilidade para trabalhar em escala 5×8 (5 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – realizar planejamento e controle de manutenção, elaboração de planos de parada da frota.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12, NR-33, NR-35 e SEP atualizados;

Atividades – ter experiência em manutenção elétrica (preventiva e corretiva) em equipamentos industriais.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 12×8 (12 dias na empresa e 8 de descanso);

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpillar; manutenção preventiva e corretiva, teste e ajuste, entre outras atividades.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino técnico completo em eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT ativo, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala 5×2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de máquinas industriais, manutenção preventiva e corretiva, teste e ajuste, entre outras atividades.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em atividade de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em rotinas de apoio administrativo;

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em rotinas de apoio administrativo.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico Especializado Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 atualizado, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência com máquinas Caterpillar e Scania; ter disponibilidade para trabalhar em escala 12×8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso); ter curso Técnico em Mecânica será um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico de Manutenção de Frotas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 atualizado, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência com máquinas Caterpillar e Scania; ter disponibilidade para trabalhar em escala 12×8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso); ter curso Técnico em Mecânica será um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e experiência como Repositor de Mercadoria; o candidato realizará um teste prático;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em edificações completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra; controlar padrões produtivos da obra, como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados; administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de obras ou superior imediato; atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais, em construções de grande, médio ou pequeno porte; fazer o controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de materiais; realizar a leitura e interpretação das plantas desenhadas por engenheiros e arquitetos; fazer cálculo da quantidade de material utilizado na construção, mantendo informados engenheiros, projetistas, calculistas e arquitetos do andamento da obra.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de obras ou pedreiro, auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – reporta-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificar máquinas, componentes e ferramentas; documentar informações técnicas; realizar ações de qualidade e preservação ambiental, seguindo normas de segurança.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em eletrotécnica, eletroeletrônica ou eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva; instalação de quadros de distribuição de força; analisar consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos; identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais; realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessárias ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças, ferramentas e equipamentos utilizados.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, amassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos; preparar as superfícies a revestir e combinar materiais.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem.

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em segmento naval ou estaleiro;

Atividades – realizar serviços de manutenção, reparo e montagem; organizar peças e local de trabalho na área de produção; manusear ferramentas, auxiliar nas soldagens e na interpretação de especificações.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e cursos na área;

Atividades – executar serviços na área da administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas serviços – 70

4 vagas – Atendente Recepcionista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – recepcionar clientes; dar informações a respeito dos serviços ofertados; organizar a recepção.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência em telemarketing;

Atividades – realizar prospecção de clientes; execução de vendas de serviços; atendimento ao cliente; atingimento de metas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e implementar estratégias de vendas, definir metas e supervisionar a equipe.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas de chips de operadora, planos de internet e TV.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva e instalação de condicionadores de ar de 9 a 60 mil Btus.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização, sob supervisão; coordenar a execução da manutenção e instalação de sistemas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar conteúdo para divulgação, desenvolver estratégias de marketing e identidade visual.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Escavadeira

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses Carteira de Trabalho;

Atividades – operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Maçariqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de técnicas de soldagem e NR- 18; ter disponibilidade para atuar em escala 12 x 8;

Atividades – preparar equipamentos e acessórios para corte.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em carteira; ter disponibilidade para viagem: contrato de 90 dias;

Atividades – operar e avaliar as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Roll-On

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”, curso de MOPP e disponibilidade para atuar em Juruti/PA; desejável: curso de Direção Defensiva;

Atividades – dirigir caminhão Roll-On.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar os mecânicos na manutenção de ônibus.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na função de lanternagem de autos.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas externas de chips de operadora, planos de internet e TV.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Edificações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejar, orçar e providenciar suprimentos para a execução de obras e serviços; treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológicos de materiais e do solo.

Vaga disponível até 10/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Instalador Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o manuseio de máquina gráfica, execução de materiais, atendimento ao cliente, entre outras atividades correlatas; diferencial ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – operar impressora e copiadora, distribuir os documentos, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 08/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções.

Vaga disponível até 09/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Vaga disponível até 09/11/2022 ou até o encerramento da vaga.