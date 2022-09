27 kg de cocaína são encontradas em pacotes de farofa e açaí nos correios em Manaus

Alimentos das mesmas marcas foram utilizados para comparar com as substâncias que estavam nas embalagens da encomenda, e os agentes constataram a adulteração dos produtos devido a diferenças nos aspectos físicos.

Manaus/AM - Cerca de 27 kg de cocaína que estavam escondidas dentro pacotes de farofa foram encontrados por agentes da Receita Federal no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, em Manaus, no último dia 2.

